Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adıyaman'da sizden helallik istiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Adıyaman'a gitti. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli daha sonra bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"BUNUN İÇİN SİZDEN HELALLİK İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman depremi sonrası istedikleri çalışmayı yapamadıkları için helallik istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

- Depremin 22. günündeyiz. Ülkemizin 6 Şubat sabahı 04.17'de yaşamış olduğu o büyük felaketten bu yana gerçekten 10 bin artçı deprem yaşadık. Tüm Adıyaman'a tüm bölgeye, tüm milletimize geçmiş olsun derken hep birlikte vefat etmiş olanlar için birer fatiha okuyalım. Depremden birkaç gün sonra 10 Şubat Cuma günü Adıyaman'a gelmiş, çadır kentimizdeki depremzede vatandaşlarımızla yaşadığımız felaketin acısını paylaşmaya çalışmıştık. O günden bugüne Adıyaman çok değişti. Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde üst üste yaşadığımız güçlü depremlerin ve artçıların yol açtığı yıkımların en çok etkilediği şehirlerimizden biri de Adıyaman'dır. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören alt yapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk bir kaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum.

"HER ŞEYİN FARKINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 44 bin 374 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek şunları söyledi:

- Her şeyin fakındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İlk günlerdeki sıkıntıların aşılması ile birlikte Adıyamanlı kardeşlerimizi yıkıntıların altından kurtarma ve yardım faaliyetlerini hızlandırdık. Bakanlarımızın, şehrimizde görevlendirdiğimiz kamu personelimizin, gönüllülerimizin bir yandan arama kurtarma diğer yandan yardım çalışmalarını düzene soktuk. Deprem bölgesinin tamamında 44 bin 374 vatandaşımız vefat ederken, 115 bini aşkın vatandaşımız yaralı olarak yıkıntıların altından kurtarıldı.

- Adıyaman'da da çoğunluğu şehir merkezinde olmak üzere milletvekilimiz Yakup Taşın da aralarında bulunduğu 6 bin 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 bin 499 vatandaşımız da yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın her birine tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, tedavisi süren yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum.

"SAMİMİYETLE YANIMIZDA OLAN KİMSEYİ UNUTMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından 62 bin 500 Adıyamanlının tahliye edildiğini belirtti. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

- Depremin ardından 62 bin 500 Adıyamanlı vatandaşımız yarısı İstanbul'a olmak üzere hava ve kara yolu ile diğer şehirlerimize tahliye edildi. Kendi imkanları ile başka yerlere gidenlere de her türlü kolaylığı gösterdik. Şehrimizde arama kurtarma ve yardım çalışmalarında jandarması, polisi, askeri, sağlıkçısı, gönüllüleri, DSİ ve orman ekipleri ile 23 binin üzerinde personelimiz görev yaptı. Yürütülen çalışmalar için şehrimizde bin 500'ün üzerinde iş makinası görevlendirildi. Depremin ilk anından bugüne kadar kamu personeli, sivil toplum kuruluşu mensubu, gönüllüsü ve yabancı arama kurtarma ekipleri ile insanımızın yanında yer alarak canla başla çalışan herkese şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bizlere gönderdikleri ayni ve nakdi yardımın ötesinde gönüllerini açan duaları ile destek olan kara gün dostlarımızın devlet başkanından ferdine kadar tamamına teşekkür ediyorum. Yaşadığımız zor günlerde samimiyetle yanımızda olan hiç kimseyi unutmayacak, onları hep kalbimizin ve hafızamızın en mutena yerlerinde muhafaza edeceğiz.

"ADIYAMAN'A 16 BİN KONTEYNER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'a 16 bine yakın konteyner kurmayı planladıklarını belirterek şöyle devam etti:

- İlk konteyner yerleşimlerinin faaliyete geçmeye başladığını görüyoruz. İnşallah kısa sürede isteyen vatandaşlarımızı nispeten daha iyi şartlara sahip konteyner ve prefabrik alanlara kavuşturacağız. Konteyner veya kira yardımı talep eden 70 bin Adıyamanlı kardeşimizden hiç birinin mağduriyetine izin vermeyeceğiz. Kira yardımlarının alt tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık. Ayrıca hiç bir ayrım yapmaksızın herkese 15 bin lira taşınma yardımında bulunuyoruz. Depremde vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına da acil ihtiyaçları için 100 bin lira veriyoruz.

"ÖDEME YAPILAN KİŞİ SAYISI 1 MİLYONA ULAŞTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet sonrası depremzedelere 10'ar bin lira ödeme yaptıklarını hatırlatarak şunları söyledi:

- Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza 10'ar bin lira ödeme yapıyoruz. Ülke genelinde ödeme yapılan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Adıyaman'ın çeşitli bölgelerinde açılan sosyal marketler, depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet sunuyor. Yakacak odun ve kömür yardımları sürüyor. Ahırları yıkılan, hayvanları telef olan çiftçilerimizi de unutmuyoruz. Yem desteğinden telef olan hayvanların yerine yenilerinin teminine kadar her konuda çiftçilerimizin yanındayız.

"İNŞA AŞAMASINA GELEN KONUT SAYISI 309 BİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Erdoğan şunları söyledi:

- Deprem bölgesi genelinde zemin etütleri tamamlanarak inşa aşamasına gelinen konut sayısı 309 bini buldu.

- Adıyaman'da yaklaşık 50 bin konut yapacağız. Mikro bölgeleme ve jeolojik etüt çalışması biten yerlerde hemen kazmayı vuruyor, inşaata başlıyoruz.

- Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak başta olmak üzere tüm şehirlerimizi en kısa sürede afetlere hazırlıklı hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız.

- Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan, bin yıldır kardeşçe yaşadığımız şehirlerimizin yapısal değişime uğramasına göz yumamayız.

- Şehrinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun daha iyisini, güzelini, güvenlisini, yenisini yapıp vereceğiz.

- Fay hattına yakın, zemin sıvılaşması olan bölgelerde yapılaşmaya, eski yerleşim yerlerindeki ihya çalışmalarında ise yüksek binaya izin vermeyeceğiz.

"SARMALIK TÜTÜNE VERGİ İNDİRİMİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerdeki kooperatifler için sarmalı kıyılmış tütün satışında yüzde 55 olan ÖTV'yi yarıya indirdiklerini açıkladı.