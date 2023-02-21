"Hane sayısı 270 bini bulacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde AFAD'ın oluşturduğu konteyner kentte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile incelemelerde bulundu, depremzedelerle görüştü.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, acıyı paylaşmak, depremle ilgili çalışmaları bizzat yerinde görmek amacıyla Cumhur İttifakı olarak burada bulunduklarını dile getirdi.

Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin yıkıcı etkisini bizzat hisseden şehirlerden birinin, Nurdağı ve İslahiye ilçeleri başta olmak üzere Gaziantep olduğunu belirtti.

Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, "Millet olarak hepimizin, hepinizin başı sağ olsun. Deprem haberini alır almaz devletimizin tüm imkanlarını harekete geçirdik. Olumsuz hava şartları ve deprem alanının genişliği çalışmalarımızı ilk etapta sekteye uğratsa da hamdolsun bu zorlu süreci kısa sürede aştık." diye konuştu.

Erdoğan, Gaziantep'te 2 bine yakın iş makinesiyle 22 bini aşkın personelin sahada aktif görev yaptığını bildirdi.

Gaziantep'ten 87 bin kişiyi başka illere tahliye ettiklerini aktaran Erdoğan, "Şehrimizde 100 bine yakın vatandaşımıza çadırlarda, 4 bin 500'e yakın vatandaşımıza da konteynerlerde barınma imkanı sağlıyoruz. Nurdağı'nda ise köylerle birlikte toplam 6 bin 570 çadır dağıtıldı. Ayrıca 2 bin 732 kişi kapasiteli konteyner alanları oluşturulmaya başlandı. İlçemizde bulunan 24 seyyar mutfağımız vasıtasıyla sıcak yemek ikramı yanında kumanya ve paketli gıda dağıtımı yapılıyor." dedi.

Vatandaşların acil ihtiyaçlarına hızlıca cevap üretirken, barınma ve diğer sorunlarını da kalıcı olarak giderecek adımlar attıklarını söyleyen Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı uzman personelin yoğun şekilde hasar tespit çalışmalarını yürüttüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te yaklaşık 243 bin binadaki 880 bin bağımsız bölümün incelenmesinin tamamlandığını aktardı.

İnceleme sonrası, 37 bin 645 bağımsız bölümden oluşan 16 bin 211 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun belirlendiğini dile getiren Erdoğan, Nurdağı'nda ise 5 bin 549 bina ile 13 bin 463 bağımsız bölümün kullanıma elverişli olmadığının tespit edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

En kısa zamanda konutları, iş yerleri ve kültürel varlıklarıyla şehirlerimizin ihyasına başlıyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde, 18 bin 544'ü Gaziantep'te olmak üzere toplam 200 bin konutun inşası için ilk kazmayı vuracağız. Gaziantep'in köylerinde de 9 bin 130 köy evini, ahırı, bahçesi, özgün mimarisi ile inşa edip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır. İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıları tekrar belirleyeceğiz. İnşallah devlet millet el ele vererek, bu zor günlerin üstesinden beraberce geleceğiz.

Gaziantep'i, tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak, tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Erdoğan, binlerce yıldır büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan şehirlerin yaralarını sarmakla kalmayacaklarını, vatandaşların geleceklerine asırlar boyunca güvenle bakmalarını temin ederek altyapıyı kuracaklarını söyledi.

Vatandaşlardan devlete güvenmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti: