Cumhurbaşkanı Erdoğan törende konuştu! Hatay'da toplu temel atma töreni

"BORCUMUZU DAHA ÇOK ÇALIŞARAK ÖDEYECEĞİZ"

Erdoğan, Hataylılara şükran borcunu daha çok çalışarak, daha fazla eser ve hizmet üreterek ödeyeceklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

- Bu vesileyle bir kez daha 6 Şubat depremlerinde ve onları takip eden artçı sarsıntılarda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremin üzerinden 209 gün geçmiş olsa da yüreklerimizde açtığı yaralar halen tazeliğini koruyor. Enkazın altında kalarak aramızdan ayrılan hiçbir insanımızı unutmadık, unutmayacağız. Depremin ilk gününden itibaren bu konudaki hassasiyetlerimizi gösterdik. Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler hem sözlerini hem de Hatay ile birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu. Biz ise depremzede şehirlerimizi en az birkaç kez ziyaret ederek hem vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirdik hem de yürütülen çalışmaları yerinde görme imkanı bulduk. Aynı şekilde şov peşinde koşan deprem turistleri çekip gittikten sonra bile Hatay ile kardeş ilan ettiğimiz 94 belediyemiz, başkanları ve ekipleriyle Hatay halkının yanında olmaya devam etti.