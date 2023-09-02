Cumhurbaşkanı Erdoğan törende konuştu! Hatay'da toplu temel atma töreni
Hatay'da Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan videokonferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte 40 bin 400 bağımsız bölümün inşasının sürdüğünü belirtti. Erdoğan, Hatay Havalimanı projesinin tamamlandığını ve kısa sürede yapımına başlanacağını da söyledi.
HATAYLILARA SEÇİM TEŞEKKÜRÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinde kendisine verdikleri destek için Hatay halkına teşekkür etti.
Hataylıların yüzde 50,15 oy oranıyla kendisine destek verdiğini belirten Erdoğan, bugüne kadar olduğu gibi gelecek 5 sene boyunca tüm Türkiye ile birlikte Hatay'ın da güvenine layık olmaya çalışacağını dile getirdi.
"BORCUMUZU DAHA ÇOK ÇALIŞARAK ÖDEYECEĞİZ"
Erdoğan, Hataylılara şükran borcunu daha çok çalışarak, daha fazla eser ve hizmet üreterek ödeyeceklerini vurgulayarak şöyle konuştu:
- Bu vesileyle bir kez daha 6 Şubat depremlerinde ve onları takip eden artçı sarsıntılarda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremin üzerinden 209 gün geçmiş olsa da yüreklerimizde açtığı yaralar halen tazeliğini koruyor. Enkazın altında kalarak aramızdan ayrılan hiçbir insanımızı unutmadık, unutmayacağız. Depremin ilk gününden itibaren bu konudaki hassasiyetlerimizi gösterdik. Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler hem sözlerini hem de Hatay ile birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu. Biz ise depremzede şehirlerimizi en az birkaç kez ziyaret ederek hem vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirdik hem de yürütülen çalışmaları yerinde görme imkanı bulduk. Aynı şekilde şov peşinde koşan deprem turistleri çekip gittikten sonra bile Hatay ile kardeş ilan ettiğimiz 94 belediyemiz, başkanları ve ekipleriyle Hatay halkının yanında olmaya devam etti.
"28 MAYIS'TAN ÖNCE ZİYARET ETTİK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin siyasetini ve istismarını yapanlardan değil, depremzedelerin acılarını paylaşanlardan, yüreklerine omuz verenlerden olduklarını kaydederek, "Sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret edenlerden değil, siyasi görüşüne bakmadan 85 milyonun tamamını kucaklayanlardan olduk. Hatay'ımızı en son 28 Mayıs seçimlerinden bir hafta önce ziyaret etmiş hem sizlerle dertleşmiş hem de Defne Devlet Hastanesi'ni açmıştık. Birilerinin tek kare fotoğraf üzerinden aleyhinde adeta bir linç kampanyası yürüttüğü hastanemiz, sahadaki zorluklara rağmen o günden bugüne Hataylı kardeşlerimize hizmet ediyor. Diğer sağlık projelerimizin de takibini yapıyoruz. Söz verdiğimiz şekilde inşallah onları da şehrimize kazandıracağız" sözlerini kullandı.