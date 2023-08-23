Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yangının yayılması durduruldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

- 1500 hektar alanın etkilendiği yangının can kaybına yol açmaması için gerekli önlemler alındı. Hava sıcaklarının arttığı bu yaz günlerinde daha dikkatli olmatya çağırıyorum. Türkiye'nin başına gelen he sıkıntılı durumu ellerini ovuşturarak izleyenleri milletimizin vicdanına emanet ediyorum. Depremde toprağa verdiğimiz 50 bini aşkın canımızın acısını unutmadık, unutmayacağız. Devletimiz milletimiz ile sırt sırta vererek canla başla çalışıyor. Bir önceki kabine toplantısında söz verdiğimiz üzere 15 ağustos itibari ile çadırlarda kalan hak sahibi kardeşlerimizin konteynerlara yerleşmesini sağladık. Kira ve taşınma yardımlarından diğer destek ve hizmetlerimize kadar ihtiyaç duydukları her konuda afetzedelerimizin yanındayız.

- Sadece AFAD vasıtasıyla deprem bölgesine 79 milyar liranın üzerinde kaynak aktardık. Deprem bölgesinden gençlerimize yönelik THY tarafından bin kişilik kontenjan ayrıldı. Bunun dışında daha pek çok alanda devletimizin imkanlarını depremzedelerimiz için seferber ettik. Birileri sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret ederken biz şehirlerimizin yeniden inşasını hızlandıracak farklı projeleri devreye alıyoruz. Yerinde dönüşüm projemiz bunlardan biridir. Vatandaşlarımızında çok yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği bu projeye başvurular günden güne artıyor. Şehirlerimizin dört bir yanında temelini attığımız deprem konutları hızla yükseliyor. Hemen her hafta binlerce konut ve işyerimizin temelini atıyoruz. Kahramanmaraş'ta devletimizin ve hayırseverlerimizin katkısı ile yapılacak 9 bin 74 konut ile 2 bin 231 iş yerinin temel atma törenini gerçekleştirdik. Bugünde Adıyaman'ın inşa ve ihyasına katkı sunuyoruz.