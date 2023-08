Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yangının yayılması durduruldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

- 1500 hektar alanın etkilendiği yangının can kaybına yol açmaması için gerekli önlemler alındı. Hava sıcaklarının arttığı bu yaz günlerinde daha dikkatli olmatya çağırıyorum. Türkiye'nin başına gelen he sıkıntılı durumu ellerini ovuşturarak izleyenleri milletimizin vicdanına emanet ediyorum. Depremde toprağa verdiğimiz 50 bini aşkın canımızın acısını unutmadık, unutmayacağız. Devletimiz milletimiz ile sırt sırta vererek canla başla çalışıyor. Bir önceki kabine toplantısında söz verdiğimiz üzere 15 ağustos itibari ile çadırlarda kalan hak sahibi kardeşlerimizin konteynerlara yerleşmesini sağladık. Kira ve taşınma yardımlarından diğer destek ve hizmetlerimize kadar ihtiyaç duydukları her konuda afetzedelerimizin yanındayız.