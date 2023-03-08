Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, depremzede Hülya Çelebi ve ailesini Ankara'da yerleştikleri evde ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat'taki depremler sırasında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Hülya Çelebi ve ailesinin Çankaya'da kaldığı eve gitti.

Bir akrabasının tahsis ettiği evde iki kızı, iki damadı ve torunuyla kalan Hülya Çelebi'nin eşi, oğlu, kızı ve torununu depremde kaybettiği öğrenildi.

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