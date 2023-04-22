"İstanbul'da riskli bina bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar köyünde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek köyünde yapılan köy evlerinin anahtar teslim törenine katıldı.

Buradaki konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bu yılki ramazanın ve Ramazan Bayramı'nın, 6 Şubat depremlerinin yüreklerde açtığı yaraların ve evlerde sebep olduğu yıkımların gölgesi altında geçtiğini belirten Erdoğan, depremlerde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

"Bin yıllık vatanımız Anadolu, nice güzellikleriyle beraber, afetleriyle bizimle yaşıyor, yaşayacak." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

- Ülkenin yöneticileri ve vatandaşları olan bize düşen görev, binalarımızı sağlam yaparak, derelerimizin önünü kesmeyerek, tabiatla barışık yaşayarak, afetlere karşı hazırlıklı olmaktır. Gerisi, Rabb'imizin takdiridir. Son deprem felaketinin ardından hemen kolları sıvadık. İnsanımızı güvenli binalara kavuşturmak için depremin 15. gününden itibaren temelleri atıp, inşaatlara başladık. Yaptığımız tespitler doğrultusunda, deprem bölgesinde 507 bin konut ve 143 bini köy evi olmak üzere 650 bin yeni yuva yapıyoruz. Bunlardan 319 binini bir yıl içinde teslim ederek, şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine yaptığı son ziyaretlerin tamamında, her şehirde yeni konutların ve köy evlerinin temel atma törenlerini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini attık." diye konuştu.

"BÖLGEDEKİ ŞEHİRLERİN ALTYAPISINI YENİLİYORUZ"

Sadece konut yapmadıklarını, okuluyla, sağlık merkeziyle, çarşısıyla, pazarıyla, yeşil alanıyla, parkıyla, yepyeni hayat alanları inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, depremde yıkılan yerlerin değil, bölgedeki şehirlerin tamamının altyapısını da yenilediklerini vurguladı.

Küçük sanayi siteleri kurarak, konutla birlikte istihdamı da gözettiklerinin altını çizen Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük konut ve şehircilik seferberliğini Allah'ın izniyle alnımızın akıyla tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce pek çok depremde, selde, yangında, vatandaşları kısa sürede yeni evleriyle buluşturduklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

- İnşallah burada da aynısını yapacağız. Van'da, Bingöl'de, Antalya'da, Manavgat'ta, Muğla'da, Kütahya'da, Simav'da bunları yaptık mı? Bay bay Kemal'in milletvekili olduğu İzmir'de bunu yaptık mı? Hadi sen de yap. Yapamaz. Bunların nasibi yok. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yeni bir kentsel dönüşüm kampanyasının müjdesini milletimizle paylaştık. Riskli binalarda yaşayan İstanbullu kardeşlerimize dönüşüm bedelinin yarısını devlet olarak bizim karşılayacağımız, yarısını da çok uygun, şartlı borçlanma imkanı getirdiğimiz bir teklif sunmuştuk. Bir kısmı yerinde, bir kısmı rezerv alanlarda yürütülecek bir çalışmayla yılda 300 bin konutu dönüştürerek, beş yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz.

"BUNLARA BEŞ KOYUN TESLİM EDEMEZSİNİZ"

Kentsel dönüşüm konusunda muhalefetin söylemlerinin yer aldığı bir video gösteriminin yapıldığı törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gördünüz, bay bay Kemal ve avanesinden bu ülkeye fayda gelmez. Ne İstanbul'un başındaki belediye başkanından, ne Ankara'nın başındaki belediye başkanından, ne İzmir'in başındaki belediye başkanından hiçbir şey olmaz. Bunlar, çöp, çukur, çamur demektir. Bunlar, susuzluk demektir. Bunlar, Allah göstermesin, bir yağmur olduğu zaman her tarafı lağımın götürdüğü şehirler demektir. Hep bunları yaşadık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin iş yapmanın, insanları güvenli ve huzurlu konutlara kavuşturmanın peşinde olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

- Bunlar da her konuda yaptıkları gibi kentsel dönüşümde de projelerimize takoz olmanın peşinde. Milletimiz her iki zihniyeti de görüyor, biliyor. İşte ben, İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman İstanbul'da ne vardı? Susuzluk vardı. Çöp, çamur vardı. Ve meşhur Ümraniye çöplüğünün patlaması neticesinde 39 vatandaşımızın ölümü vardı. Kimdi? CHP, büyükşehirde o vardı, ilçede de o vardı. Biz oraları şu anda park, bahçe haline getirdik. Bunlara beş tane koyun teslim edemezsiniz. Teslim ederseniz, kaybeder gelirler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet alanlarındaki köy evlerinde hayatını sürdürecek çiftçilere Ziraat Bankası aracılığıyla sıfır faizli hayvancılık kredisi vereceklerini, hayvan ve yem alımlarını destekleyeceklerini açıkladı.

"Ülkemizin tüm yerleşim yerlerini afetlere dirençli hale getirene kadar kimsenin bizi engellemesine izin vermeden çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, bugün depremin 75'inci günü olduğunu, depremden etkilenen 11 ili Cumhur İttifakı olarak defaatle dolaştıklarını söyledi.

İnşasını 45 günde tamamladıkları 10 köy evinin anahtarlarını, temeli atıldıktan sonra 60'ıncı gününde teslim ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Mimarisi, inşası ve diğer tüm özellikleriyle gerçekten çok güzel eserler olan bu köy evlerimizin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Bugün aynı zamanda çiftçilere 10 yeni müjde vereceklerini aktaran Erdoğan şöyle devam etti:

- Bugün burada hepsi de özgün mimari eseri olan ahırı, köy konağı, akıllı tahtası, camisi, peyzajıyla akıllı köy evleri örneklerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Bu projeyle gelişmiş altyapısı, internet destekli teknolojisi, yenilenebilir enerjisi, sıfır atık uygulaması, sürü yönetim sistemi, entegre meteoroloji yazılımı ve daha pek çok özellikleriyle yeni bir model ortaya koyuyoruz. İkinci olarak afet alanlarındaki köy evlerimizde hayatını sürdürecek çiftçilerimize Ziraat Bankamız vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz. Böylece ahırlar dolacak, üretim artacak, çiftçilerimizin kazançları yükselecek. Üçüncü olarak afet alanları dışındaki bölgelerde buralarda yaşayan gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan bu kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere de el uzatıyoruz. Bu kardeşlerimize İlk Evim Kampanyası şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz. Dördüncü olarak hala köylerde yaşayan vatandaşlarımızdan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere de uygun şartlı finansman sağlayacağız.

"SEBZE VE MEYVE YETİŞTİRME AMAÇLI SERA YATIRIMLARINDAKİ DESTEĞİ ARTIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, et ve süt fiyatlarındaki artışa yönelik değerlendirmelerde bulundu, "Ülkemizdeki et ve süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getirecek bir adım atıyoruz. Kırsal dönüşüm kapsamında 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretimine teşvik vereceğiz." dedi.

Erdoğan, böylece bir yandan hayvan varlığını yükseltirken diğer yandan da en az yüzde 30 verim artışı hedeflediklerini vurguladı.

Altıncı müjdelerini, "Sözleşmeli üretim modeliyle, aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz." sözleriyle duyuran Erdoğan şöyle devam etti:

- 7'nci olarak tarımsal üretimde basınçlı sulama alt yapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız. 8'inci olarak, sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak, hem üreticimizin gelirini garanti altına alacak, hem arz güvenliğini temin edecek hem de gıdadaki fiyat dalgalanmalarının önüne geçeceğiz. 9'uncu olarak jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız. 10'uncu olarak tarımsal üretimde kullanılan azotlu gübrelerdeki dışa bağımlılığımızı azaltacak önemli bir projeyi devreye alıyoruz.

"AMACIMIZ TÜRKİYE YÜZYILI'NI ÜRETİMİN YÜZYILI YAPMAKTIR"

Erdoğan, şimdi Karadeniz gazından üre sağlayacak bir fabrikayı Zonguldak'ta kurduklarını belirterek şöyle konuştu:

- Bay bay Kemal ve onun yandaşları ne diyor? Hani diyorlar "Doğal gaz, hani Karadeniz'den doğal gaz çıkacaktı?" İki akşamdır, üç akşamdır doğal gazın nasıl yandığını Karadeniz'de, Sakarya'da görmedin mi? Ama bunlarda göz var bakar kör, kulak var duymaz. Kalpleri var kesinlikle mühürlü. Özel sektör yatırımı olarak kurulan bu fabrika ile ilgili süreçler tamamlandı, yakında onun da inşasına başlıyoruz. Kırsal dönüşüm projemizin en önemli özelliği teknolojik altyapıyla kırsaldan giderek kopan gençlerimizi yeniden üretimle buluşturacak olmasıdır.

Kırsal dönüşüm projesindeki adımların anlatıldığı video gösteriminin ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, "Amacımız Türkiye Yüzyılı'nı üretimin yüzyılı yapmaktır. Amacımız Türkiye Yüzyılı'nı üreticinin yüzyılı yapmaktır. Bu projenin ülkemize, çiftçilerimize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"TARİHİN EN ÖNEMLİ KIRSAL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN BİRİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin artık felaketlerin yıkıcı etkilerine teslim olmadığının en güzel örneğinin burada görülen manzara olduğunu söyledi.

Bir yandan temel atıp anahtar teslim etmeye başlayıp bir yandan da tarihin en önemli kırsal dönüşüm projelerinden birini hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, biten her köy evini, her konutu gelecek aylardan itibaren sahipleriyle buluşturacaklarını dile getirdi.

Erdoğan, "Dünyada, bu kadar büyük bir afetin ardından bu kadar kısa sürede arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya, geçici barınma alanlarından kalıcı konut inşasına kadar her alanda kat edilen böyle bir mesafe yoktur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine ekonomik katkı sağlayacak projelere özel destek verdiklerini belirterek, bu iki ilçeye yapılacak 50 bin konuta ilave olarak Gaziantep şehir merkezinde de 50 bin konutluk bir projeyi planladıklarını söyledi.

Depremden etkilenen şehirlerin toparlanması için etkili ve hızlı adımlar attıklarını, bu kapsamda Gaziantep'te neredeyse çadır kent kalmadığını, her tarafın konteyner kentlerle donatıldığını kaydeden Erdoğan, Hatay dışındaki diğer deprem bölgelerinde ise enkaz kaldırıma çalışmalarının tamamladığını, yeni konut inşaatlarının hızla yükseldiğini aktardı.

Erdoğan, geçici barınma merkezlerinde 3,5 milyon vatandaşın ihtiyaçlarının karşılandığını, hava şartlarının düzelmesiyle bölgede hayatın yavaş yavaş normal seyrine girmeye başladığını ifade etti.

Depremden etkilenen bölgelerin yaklaşık bir yıl sonra eski canlılığına kavuşacağını dile getiren Erdoğan, "Biz, bazı deprem turistleri gibi buraya fotoğraf çektirmeye, görüntü vermeye gelmiyoruz. Biz, hem acıları paylaşmaya hem yaraları sarmaya geliyoruz. Bu anlayışla yüreklerindeki sızının hiçbir zaman dinmeyeceğini bildiğimiz depremzede vatandaşlarımızın daima yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Acılarını paylaşırken hayatlarını daha iyiye götürecek her türlü desteği ve imkanı kendilerine sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gaziantep'in sadece bölgenin değil, Türkiye'nin üretim, istihdam, ihracat merkezleri arasında giderek yıldızı daha da parlayan bir şehri olduğunu söyleyen Erdoğan, burada faaliyette bulunan 1240 fabrikaya sürekli yenilerinin ilave edildiğini, kuruluş safhasındaki 6. Organize Sanayi Bölgesi'nin de devreye girmesiyle sayının 2 bine çıkacağını kaydetti.

Şehrin ihracatının aylık bir milyar doları bulduğunu, sanayiden turizme, tarımdan insani yardımlara kadar her alanda şehrin başarılarını yakından takip ettiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'ye böylesine katkı yapan bir şehrin önünü açacak projelere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

AMANOS TÜNELLERİ'NİN İNŞASINA BAŞLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay için de büyük önem taşıyan Amanos Tünelleri'nin inşasına yakında başlayacaklarını, bu tünellerle Gaziantep'in sanayideki üretim gücünü İskenderun Limanı ile katlayarak artıracağını anlattı.

Erdoğan, "Aynı şekilde bu tüneller Hatay'ın muazzam potansiyelini, Anadolu ile buluşturarak şehrin kısa sürede deprem durgunluğunu üzerinden atmasına vesile olacaktır." dedi.

Depremden en çok etkilenen Gaziantep'in ilçeleri Nurdağı ve İslahiye'ye ekonomik katkı sağlayacak projelere de özel destek verdiklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

- İslahiye'de 1. ve 2. organize sanayi bölgelerini zaten hayata geçirmiştik. Şimdi Nurdağı'nda da bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Her iki ilçemizin, yatırımcılar için cazibesini artırmak gayesiyle ilave teşvikleri devreye alacağız. Adana, Osmaniye, Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın duraklarından biri de Nurdağı'dır. Bu hattın yapımını da hızlandırıyoruz. Depremin yaralarını sarmak için bu iki ilçemizde yapacağımız 50 bin konuta ilave olarak Gaziantep şehir merkezinde de 50 bin konutluk bir proje planlıyoruz. Görüldüğü gibi tüm şehirlerimiz Gaziantep'i ve ilçelerini de deprem öncesinden daha iyi bir konuma getirmek için gece gündüz çalışıyoruz.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI BERABERCE İNŞA EDECEĞİZ"

Ülkeyi, son 21 yılda hayata geçirdikleri demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla Türkiye Yüzyılı için hazırladıklarını belirten Erdoğan, bu kapsamda, Karadeniz doğal gazı projesini hayata geçirdiklerini, muhalefet buna inansa da inanmasa da doğal gazı karayla buluşturduklarını ifade etti.

Erdoğan, bir taraftan Karadeniz doğal gazı diğer taraftan Gabar'da çıkarılacak petrolle Türkiye'nin çok daha vakur, çok daha kararlı bir şekilde geleceğe yürüyeceğini söyledi.

Doğal gaz ve petrolden elde edilecek gelirin bir kısmıyla kurulacak Aile ve Gençlik Bankasının, ev kadınlarının emekliliğini desteklemekten gençlerin eğitim, istihdam ve evliliğine bedelsiz katkı sağlamaya kadar pek çok alanda hizmet vereceğini kaydeden Erdoğan, ev kadınlarının emekliliği, gençlerin istihdam ve evliliği ile aile yapısının güçlü bir şekilde devam etmesi hususunu kritik önemde gördüklerini vurguladı.

"14 MAYIS, LGBT'CİLERE DERS VERME GÜNÜ OLACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin, MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın, LGBT'ye karşı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

- Peki, CHP LGBT'ye karşı mı, İP karşı mı, bunun yanında HDP karşı mı? Bunlar LGBT'ci. Bunlar bizim kutsal aile yapımıza karşı. İşte 14 Mayıs bunun için çok önemli. 14 Mayıs, LGBT'cilere, kadına şiddetin yanında olanlara ders verme günü olacaktır. Bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleyi milletimizle aynı istikamete bakarak, aynı hassasiyetleri paylaşarak aynı amaçla yol yürüyerek kazandık. İnşallah 14 Mayıs seçimlerinde de milletimizle birlikte zafere ulaştıktan sonra deprem şehirlerimizi beraberce ayağa kaldırmayı sürdürecek, Türkiye Yüzyılı'nı beraberce inşa edeceğiz.

TÖRENDEN NOTLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, Belpınar köyünde yapılan, cami, köy konağı ve kompost alanın açılışını yaptı, ahırları da bulunan 14 köy evinin anahtarlarını sahiplerine teslim etti.

Erdoğan, Gaziantep'in Mesthüyük ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu köylerindeki hak sahiplerinin ev teslimi anına da canlı bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, yapılan duanın ardından köy konutlarının açılış kurdelesini kesti.

Törende açılışın ardından söz verilen hak sahiplerinden Remzi Kavak ve eşi Şerife Kavak ile Mehmet Demir, kısa sürede yapımı tamamlanan köy evleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle bir köy evini ziyaret etti.

Törende ayrıca, AK Parti'nin Gaziantep milletvekili adayları tanıtıldı.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.

AKILLI KÖY OLACAK

Akıllı köy uygulamalarıyla dikkati çeken Belpınar köyü, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda yapıldı.

TOKİ standartlarında, kaya zemin üzerine, radye temel, betonarme olarak 44 günde yapımı tamamlanan evler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk teslim edilen kalıcı konutlar oldu. Projeyle, köy camisi ve köy konağı da hizmete açıldı.