Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan bağış

Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"na telefonla bağlanan Tatar, KKTC'de çeşitli kampanyalar düzenlendiğini söyledi.

Yapılan kampanyalarda 1000 konteyner konut için bağış toplandığını vurgulayan Tatar, "Bu vesileyle Türk halkına 'geçmiş olsun' diyorum. Adıyaman'da voleybol takımımız da enkaz altında kaldı. 24 çocuğumuz, toplamda 50 insanımızı orada kaybettik. Dualarımız Türkiye iledir. Bu akşam kendi adıma 3 aylık maaşımı bağışlıyorum. İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız. Biz güçlü bir milletiz, her zaman olduğu gibi Türkiye'nin kopmaz parçasıyız." diye konuştu.