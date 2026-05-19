Cumhurbaşkanı kararıyla 23 ilde orman sınırları değişti!

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye genelindeki 23 ilde sınır ve koordinatları net olarak belirlenen bazı araziler orman sınırları dışına çıkarıldı.

Karar kapsamında eksilen yeşil alanların misliyle telafi edilmesi amacıyla "iki katı yeni orman alanı" şartı getirildi.

ORMAN SINIRI DEĞİŞEN 23 İLİN TAM LİSTESİ

Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda yasal statüsü değiştirilen ve harita koordinatları Resmi Gazete'de ilan edilen 23 il şu şekildedir:

Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Denizli, Elazığ, Gümüşhane, Karabük, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak ve Zonguldak.
Öne Çıkan Bölgeler: Kararın harita eklerinde özellikle turizm ve kıyı şeritleri dikkat çekiyor. Muğla'nın Marmaris (Çamlı ve Çetibeli), Fethiye (Patlangıç), Seydikemer ve Yatağan ilçeleri ile Trabzon'un Akçaabat, Araklı ve Tonya ilçelerindeki bazı mahalleler en çok alan kaybı yaşayan noktalar arasında yer aldı.

KAYBEDİLEN ALANIN "EN AZ İKİ KATI" KADAR YENİ ORMAN ŞARTI

Kararnamede çevresel dengenin korunması ve orman varlığının azaltılmaması adına çok net bir hukuki yükümlülük getirildi:

Telafi Mekanizması: Orman sınırları dışına çıkarılan arazilerin en az iki katından az olmamak üzere yeni orman alanları tesis edilecek.

Tahsis Süreci: Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerden ya da Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) yeni ağaçlandırma alanları tahsis edilecek.

