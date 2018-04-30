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Cumhuriyet Kadınları Bodrum'da kahvaltıda bir araya geldi

Cumhuriyet Kadınları Muğla Bodrum'da kahvaltıda bir araya geldi. Ulusal Kanal programcısı ve ünlü spiker Gülgûn Feyman Budak da kadınların konuğuydu.

Cumhuriyet Kadınları Bodrum'da kahvaltıda bir araya geldi

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Bodrum'da dayanışma kahvaltısı düzenledi.

Ulusal Kanal programcısı Gülgûn Feyman Budak, CKD kahvaltısında yurttaşlarla buluştu.

Kahvaltıda konuşan Budak, Türk dilinin önemini anlattı ve sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Budak, son 16 yılda toplumun dönüştürüldüğüne vurgu yaparken herkesi mücadeleye çağırdı.

Etkinlik sonunda CKD Karya Şube Başkanı Ayşe Akman tarafından Gülgûn Feyman'a hediye verildi.



HABER-KAMERA: ANIL HANÇERLİ
ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhuriyet kadınları
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