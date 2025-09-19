Cumhuriyet Meydanı’nda "laf atma" kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı
Samsun’un en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı’nda “bakma ve laf atma” tartışması nedeniyle çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Kavgada bir kadın yaralanırken, bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olay, çevredeki vatandaşların ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı Kaptanağa Sokak yanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs ile iki genç kadın arasında “bakma ve laf atma” nedeniyle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma fiziki kavgaya dönüştü.
KADIN YERE DÜŞEREK YARALANDI
Kavga sırasında kadınlardan D.T., darp sonucu yere düşerek başını çarptı. Diğer kadın ise saldırgana tepki göstererek elindekileri fırlattı. Olay bir anda meydanda panik yarattı. Kavga büyümeden çevrede bulunan vatandaşlar ile Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafları ayırdı. Zabıta ekipleri, olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı D.T., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavganın taraflarından N.B. isimli şüpheli şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı