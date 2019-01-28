Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Erzurum'da 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi. Valilik, 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyon nefes kesti. Uyuşturucu tacirlerine tarihin en büyük darbesi vuruldu.



Açıklama Erzurum Valiliğinden yapıldı. Buna ekipler, 24 Ocak'ta kentte İstanbul plakalı olan Ş.D. idaresindeki bir tırı durdurup aradı. Operasyona Özel Harekat polisleri ve "Çapkın" isimli narkotik dedektör köpeği de katıldı.



Uyuşturucu madde ticaretinin ve naklinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya imza atıldı.



Erzurum'da ele geçirilen eroinin 1 ton 535 kilogram olduğu belirtildi. Bu da Cumhuriyet tarihinde "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı"...



İran'dan yurda girip İstanbul'a gitmesi planlanan tırdaki uyuşturucunun ele geçirilmesinin ardından, uyuşturucu maddeyi İstanbul'da teslim alacak kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Çalışmalar sonucu uyuşturucu kaçakçılığı örgütünün elebaşı M.Z.F. ile organizatörler H.K. ve S.Ö. İstanbul'da yakalandı. Bu kişilerden S.Ö'nün aracında yapılan aramada suç geliri olduğu değerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 avro ele geçirildi.



Uyuşturucu kaçakçılığı örgütü şüphelisi 3 kişinin İçişleri Bakanlığının tahsis ettiği özel jetle Erzurum'a götürüldüğü kaydedildi.



Zanlılar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi gereğince "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” suçundan yasal işlem başlatıldı.



Valilik, operasyona ilişkin drone ile yapılan çekimlerin de yer aldığı görüntüleri basın mensuplarına dağıttı.





ulusal.com.tr