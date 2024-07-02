Çüngüş'te orman yangını: Söndürme çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde çıkan orman ve örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çüngüş'te orman yangını: Söndürme çalışmaları devam ediyor
Editör: Yağmur Biçen

Edinilen bilgilere göre, nedeni henüz belirlenemeyen yangın, Çüngüş ilçesi Gökçe Pelit Mahallesi’nde başladı. İhbarın ardından bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# yangın # orman yangını
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