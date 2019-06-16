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Curi Deresi'nde balık ölümleri meydana geldi

Ordu'nun Curi Deresi'nde balık ölümleri meydana geldi. Ekipler ölümlerin nedeni tespit edebilmek için dere suyundan numune aldı.

Curi Deresi'nde balık ölümleri meydana geldi

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Curi Deresi'nde balıklar ölüyor. 

Ölü balıkları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, balık ölümlerinin nedenini tespit için çalışma başlattı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri dereden balık ve su numuneleri aldı. 

Ekipler, numuneleri Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü ile Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderdi.

İlçede 2014 ile 2015 yıllarında Tabakhane Deresi'nde, 2016'da ise Söğütlü Deresi'nde yaz aylarında çok sayıda balık ölümü yaşanmıştı. 

Yapılan incelemelerde balık ölümlerinin kirlilik ve sudaki oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edilmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ordu
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