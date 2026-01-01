D-100 kara yolu İstanbul istikameti kapandı!

Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve aşırı buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor. İstanbul istikametinde seyreden ağır tonajlı araçların kayarak makaslaması, bölgedeki trafiği durma noktasına getirdi.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden bir TIR, kayganlaşan zeminde makaslayarak yolu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kurtarma çalışmaları süresince otoyolun Bolu Batı Gişeleri ile Abant Kavşağı arasını trafiğe kapattı. Bu süre zarfında sürücüler, Batı Kavşağı üzerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi. TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından otoyolun İstanbul yönü yeniden araç trafiğine açıldı.

BU KEZ D-100 KARA YOLU KİLİTLENDİ

Otoyolun açılmasının hemen ardından, güzergahın alternatifi olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Polisevi mevkisinde bir TIR'ın makaslaması sonucu yol trafiğe kapandı. Elmalık mevkisinde kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, sürücüleri Abant Kavşağı'ndan tekrar Anadolu Otoyolu'na yönlendiriyor. Karayolları ve trafik ekipleri, kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARA GEÇİT YOK

Öte yandan, Bolu Dağı'nda şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle otoyolun Ankara istikametinden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Ekipler, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkisinden yolu ağır taşıtlara kapattı. Tır ve kamyon sürücüleri bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.