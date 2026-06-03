D-400 kara yolunda feci kaza! Baba ve kızı hayata tutunamadı

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve kızı yaşamını yitirdi. Pelin K. idaresindeki otomobil, D-400 kara yolunun Ulugöz mevkisinde önünde seyreden Kuddusi Uğuz'un kullandığı motosiklete çarptı.

BABA VE KIZI YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle Uğuz ve arkasındaki kızı Feyza Nur Uğuz motosikletten yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine hızlıca 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI, SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Feyza Nur Uğuz'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralanan babasını Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kuddusi Uğuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastaneye giden Uğuz ailesinin yakınları acı haberle gözyaşı döktü. Otomobil sürücüsü Pelin K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.