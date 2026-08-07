Dağ başındaki vahşet isyan ettirdi: En sadık dostunu kurşunlayıp sakat bıraktılar!

Saldırganın elini kolunu sallayarak gezmesini kabul edemediğini vurgulayan Torbalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şikayette bulundum ama sonucunun ne olacağını henüz bilmiyorum. Köpek benim çobanımdı; ben hayvancılıkla uğraşıyorum, o benim hem arkadaşım hem yardımcımdı ama şimdi işte bu halde. Tedavisini yapıyoruz ama ne kadar sonuç verir bilmiyorum. Havalar çok sıcak ve yarasından kötü kokular geliyor. Ne olacağını bilemiyorum. Yani bu hayvanın canına kasteden kişi hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam mı edecek? Bunun yetkililere duyurulmasını ve o kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum."