Dağ başındaki vahşet isyan ettirdi: En sadık dostunu kurşunlayıp sakat bıraktılar!
Antalya'nın Serik ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Gülşen Torbalı'nın sürüsünü gütmesine yardım eden köpeği kurşunlandı, bacağını kaybetti. Acılı kadın, saldırganın bulunarak en ağır cezayı almasını istedi.
Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi Kocamehmetler mevkiinde hayvancılıkla uğraşan Gülşen Torbalı'nın, sürülerini gütmesine her gün dağ taş demeden yardım eden köpeği vuruldu. Bacağından ağır yaralanan hayvan için veteriner hekimler tüm müdahaleyi yaptı, ancak bacağı kurtarılamadı.
Köpeğinin uğradığı saldırı karşısında çaresiz kalan Torbalı, sorumluların adalet önünde hesap vermesini istediğini dile getirdi. Torbalı şöyle konuştu: "Bu köpeğimi bu hale getiren bir insan sıfatındaki şahıstır. Köpeğim benim yardımımdı, çobanımdı. Kurşun sıkarak köpeğimi bu hale getirdiler. Yani, insanlık dışı bir şey. Böyle bir şeyi nasıl yaparlar? Artık anlamıyorum. Hayvanların yaşam hakkı yok mudur? Sürekli benim yardımcımken, şimdi artık yardıma ihtiyacı olan bir köpeğim var. Bu köpeğimi bu hale getiren, kurşun sıkarak bacağından olmasına sebep olan bir insandır ve bu insanın cezalandırılmasını istiyorum."
"O BENİM HEM ÇOBANIM HEM ARKADAŞIMDI"
Karakola giderek şikayetçi olduğunu ancak henüz bir sonuç alamadığını belirten Torbalı, sıcak havalarla birlikte köpeğinin yarasının enfeksiyon kapmasından endişe ettiğini söyledi.
Saldırganın elini kolunu sallayarak gezmesini kabul edemediğini vurgulayan Torbalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şikayette bulundum ama sonucunun ne olacağını henüz bilmiyorum. Köpek benim çobanımdı; ben hayvancılıkla uğraşıyorum, o benim hem arkadaşım hem yardımcımdı ama şimdi işte bu halde. Tedavisini yapıyoruz ama ne kadar sonuç verir bilmiyorum. Havalar çok sıcak ve yarasından kötü kokular geliyor. Ne olacağını bilemiyorum. Yani bu hayvanın canına kasteden kişi hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam mı edecek? Bunun yetkililere duyurulmasını ve o kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum."