Daha önce karpuz çalmıştı! Arnavutköy'de hırsız bu kez kebapçının domates kasasını çaldı!

Hırsızlık olayı, İstanbul Arnavutköy'de bir kebapçının önünde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, kebapçıya mal tedariğinde bulunan manav, sebze ve meyveleri dükkanın önüne bıraktı. Sabah dükkanına gelen işletme sahibi Ahmet Belli, manavın bıraktığı domates kasasının yerinde olmadığını fark etti.

Durumdan şüphelenen Belli, hemen güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda, kırmızı bir aracın dükkana yanaştığı ve içinden inen bir şüphelinin kasayı alarak hızla uzaklaştığını gördü.

ÖNCE KARPUZ, ŞİMDİ DOMATES!

Kayıtlarda dikkat çeken detay, şüphelinin son derece rahat tavırları oldu. İçinde yaklaşık 15 kilo domates bulunan kasayı sakin bir şekilde aracına yükleyen hırsızın, geçtiğimiz aylarda yine küçük bir araçla gelerek 15 karpuz çalan kişi olduğu anlaşıldı. Görüntülerin incelenmesinin ardından polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili konuşan kebapçı Ahmet Belli, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Manavlar gece bırakıyor sebzeleri, sabah geldiğimizde domates yoktu. Kameraya baktık, kırmızı bir araba yanaşıyor, içinden bir adam iniyor, etrafı kolaçan ediyor, sonra gelip kasayı alıyor. Gayet rahat bir şekilde araca yükleyip gidiyor."

Daha önce de benzer sorunlar yaşadığını belirten Belli, "Daha önce de bir dürüm olayımız olmuştu, yiyip parayı ödemeden kaçanlar vardı" dedi. Asıl tepkisinin hırsızlığın yapılış şekline olduğunu vurgulayan işletme sahibi, sözlerini şöyle tamamladı: "Bir domatesin, bir dürümün parasında değilim ama bunları gündeme getirmezsek devamı gelir. Bir kasada 15 kilo domates vardı. İhtiyacı olsa gelip istese zaten verirdik. Biz yardım ediyoruz insanlara. Keşke isteyip alsaydı. Ama bu kadar profesyonelce gelip alması gerçekten şaşırtıcı".