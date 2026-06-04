Dakikalarca araçta kilitli kaldı! Lüks cipte mahsur kalan çocuk için seferber oldular
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde anahtarın içeride unutulması sonucu Mercedes marka lüks cipte kilitli kalan küçük çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 350 sokak üzerinde meydana geldi. A.I. isimli kadın, Mercedes marka lüks cipine gelerek elindeki çantasını içeri bıraktı.
Ardından küçük oğlunu aracın arka koltuğuna yerleştiren A.I., arka kapıyı kapattı. Direksiyon başına geçmek üzere ön kapıya yönelen kadın, kapıların kilitlendiğini fark etti.
Anahtarın araç içerisinde kalması nedeniyle dışarıda mahsur kalan genç kadın, kapıyı açmak için çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bölgedekilerin kendi imkanlarıyla kapıyı açma girişimleri sonuçsuz kaldı.
Zamanın ilerlemesiyle birlikte oğlu içeride kilitli kalan anne büyük bir panik yaşadı. A.I.'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye görevlileri, ilk aşamada gözyaşları içindeki genç kadını ve araç içerisindeki küçük çocuğu sakinleştirmek için yoğun çaba gösterdi.
Ekipler, araç içindeki çocuğa, "Korkma tamam mı, hiçbir şey yok" diyerek seslendi. Daha sonra A.I.'den alınan onayın ardından harekete geçildi. İtfaiye ekibi, aracın arka kapı camını kırarak kilitli kapıyı açmayı başardı.
Kurtarma işleminin tamamlanmasının ardından anne A.I., araç içerisinde mahsur kalan yavrusuna gözyaşları içinde sarıldı. Uzun süre araçta kilitli kalan ve yüksek hava sıcaklığı nedeniyle terleyen çocuğunun durumunu kontrol eden kadın, oğlunun elini ve yüzünü suyla yıkadı.
Yaşadığı büyük paniğin ardından rahat bir nefes alan A.I., başarılı operasyonun ardından itfaiye personeline teşekkür etti.