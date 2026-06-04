Dakikalarca araçta kilitli kaldı! Lüks cipte mahsur kalan çocuk için seferber oldular

Ekipler, araç içindeki çocuğa, "Korkma tamam mı, hiçbir şey yok" diyerek seslendi. Daha sonra A.I.'den alınan onayın ardından harekete geçildi. İtfaiye ekibi, aracın arka kapı camını kırarak kilitli kapıyı açmayı başardı.