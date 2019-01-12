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Dalaman açıklarında deprem! (12 Ocak 2019 Son Depremler)

akdeniz'de Dalaman açıklarında bu sabah 10:23'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Dalaman açıklarında deprem! (12 Ocak 2019 Son Depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu sabah saat 10:23'te merkezi Akdeniz olan bir deprem meydana geldi. Dalaman açıklarında yaşanan depremin büyüklüğü 4.0 derinliği ise 5 Km olarak açıklandı. 

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #Dalaman #akdeniz
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