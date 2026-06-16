Dalgalar bir anda yuttu! Kocaeli'de denize giren 2 kardeşten biri...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde serinlemek için halk plajına giden iki kardeşin sonu feci bitti.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Dalgalar bir anda yuttu! Kocaeli'de denize giren 2 kardeşten biri...
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Olay, Piri Reis Mahallesi'ndeki halk plajında meydana geldi. Denize giren 17 yaşındaki Ali S. ile 14 yaşındaki kardeşi T.S., bir süre sonra açığa sürüklenerek çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

BİR KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Cankurtaranların ve ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarılan kardeşlerden Ali S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Su yuttuğu tespit edilen T.S. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ali S.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü.

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