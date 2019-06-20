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Dalgıçlar 20 traktör atık çıkardı

Dalgıçlar 20 traktör atık çıkardı. Muğla'daki Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde dip temizliği yapıldı. 12 kilometrelik alanda yapılan temizlik 3 gün sürdü. Çıkan atıklar görenleri hayrete düşürdü.

Dalgıçlar 20 traktör atık çıkardı

Ege'nin derin sularına daldılar, 20 römork dolusu atık çıkardılar.

Muğla'nın İztuzu Plajı'na bağlanam 12 kilometrelik Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde dip temizliği yapıldı.

Caretta Carettalarıyla ünlü plaja açılan kanalda 30 dalgıç, gönüllü oldu.  Ekosistemin korunması amacıyla yapılan çalışma 3 gün sürdü.

Su altından çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. Sandallarla kıyıya getirilen atıkları, belediye ekipleri aldı. Halıdan masaya, battaniyeden araba lastiğine kadar atıklar 20 traktör römorkunu doldurdu.

Etkinlik, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi tarafından İztuzu Turizm Tanıtım Derneği'nin desteğiyle düzenlendi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla
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