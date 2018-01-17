Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli 4 dalgıcın da ilçeye gelerek destek verdiği aramada, tabanca kılıfı bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, cesedi ormanlık alanda bulunan iş adamı Ali Özdemir'in vurulduğu tabancanın denizde aranmasına devam edildi.



Önceki gün şüpheli M.Ö'nün, yakın arkadaşı Ali Özdemir'in cesedinin Göktepe mevkisindeki makilikte olduğunu bildirmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, suç aleti tabancanın Bitez Adaboğazı mevkisinde denize atıldığı bilgisine ulaşılmıştı. Delilin bulunması için ilçeye gelen Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibin başlattığı arama çalışması bugün de devam etti.



Beş kişilik ekibe, Emniyet Genel Müdürlüğünden 4 dalgıç da destek için ilçeye geldi. Toplam 9 dalgıç gün boyu denizdeki aramasını sürdürdü. Belirlenen alanda yapılan aramada, dedektörlerin yanı sıra yosunluk mevkilerde dalgıçlar tırmık da kullandı.



Akşam saatlerine kadar süren aramada, bir tabanca kılıfı bulundu. Olayla ilgili olup olmadığı henüz kesinlik kazanmayan kılıf, deniz suyu ile bulgu poşetine konularak muhafaza altına alındı.



Ara verilen çalışmaya, dalgıçların daha önce bulduğu ve kime ait olduğu inceleme sonucunda ortaya çıkacak 2 cep telefonunun çıkarıldığı mevkide yarın devam edileceği öğrenildi.



Olay

Bodrum'da 6 Ocak'ta kaybolan iş adamı Ali Özdemir'in cipi, Konacık Mahallesi'nde yol kenarında park edilmiş halde bulunmuş, AKUT ekipleri bölgede arama çalışması yapmıştı. Yakın arkadaşı M.Ö'nün itirafıyla Ali Özdemir'in öldürüldüğü anlaşılmış, M.Ö, eşi T.Ö, kayınpederi A.S. ve baldızı K.S gözaltına alınmıştı. Suç aletinin bulunması için de denizde arama çalışması başlatılmıştı.