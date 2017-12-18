Dalından düşmüş bir zeytini yediniz mi hiç? Muhtemelen şu an, acı olur diyorsunuzdur… Ancak İzmir’in Seferihisar İlçesine bağlı Gödence köyündeki erkence türü zeytinler dalından düşüp toprakla buluştuğunda hurmalaşıyor. Yani acı suyu olmuyor. Neden mi? Onu da uzmanından öğrenelim.

Kırsal toplumdan markaya uzanan 45 yıl var bu zeytinyağı fabrikasının gerisinde…



Burası Gödence… İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı zenginlikleriyle bilinen köyü…



Tıpkı Balıkesir Ayvalık gibi doğal bir mikro klimaya sahip bu bölge… Nedeni ise İzmir’in akciğeri olan Kızıldağ…



Bu zeytin ağaçlarının dibinde İyonlu çocuklar körebeler oynadı, Persler atlarını bağladı, Romalılar ve Osmanlılar zeytin ürettiler, işlediler… Mustafa Kemal’in askerleri çelik mataralarıyla su içti bu ağaçların dibinde… 4 bin yıldır üretim var bu topraklarda şimdi de organik zeytin ve zeytinyağı yapılıyor. Bunu da Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yapıyor.



Kooperatif Başkanı Çağatay Özcan Kokulu Erkence zeytinin özelliklerini anlattı Ulusal Kanal’a



Kooperatif üretici ile tüketici arasında sağlam bir köprü… Kısacası tüketicinin dostu kooperatifler. İzmir Büyükşehir Belediyesi de aş evlerinde zeytinyağı kullanıyor bunu da Gödence Tarımsal kalkınma Kooperatifinden alıyor.







HABER: UFUKAKKAYA

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