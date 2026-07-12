Dalından kopardıkları kiraz sonları oldu! Karı-koca peş peşe öldü

Olay günü hayatını kaybeden Ahmet Derin’in ardından, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren eşi Rahime Derin de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gizemli ölüm olayıyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma çok yönlü olarak yürütülürken, kiraz ağacında ölümcül dozda tarım ilacı (pestisit) bulunduğu iddiaları titizlikle araştırılıyor.

KİRAZ YEDİKTEN HEMEN SONRA FENALAŞTILAR

Korkunç olay, Tosya ilçesine bağlı Karabey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşamını sürdüren 63 yaşındaki Ahmet Derin ile 60 yaşındaki eşi Rahime Derin, 1 Temmuz tarihinde akrabalarına ait bir bahçeyi ziyaret etti. İddiaya göre, bahçede bulunan bir ağaçtan kopardıkları kirazları yıkayıp yiyen yaşlı çift, kısa bir süre sonra şiddetli mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle aniden fenalaştı. Çiftin durumunun kötüye gittiğini fark eden yakınları, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

ÖNCE KOCASI, ARDINDAN KARISI HAYATA VEDA ETTİ

Köy adresine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Derin çiftini ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumlarının ciddiyeti üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çiftten kahreden haber aynı gün geldi; 63 yaşındaki Ahmet Derin, doktorların tüm yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde günlerdir yaşam savaşı veren eşi Rahime Derin de dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata gözlerini yumdu.

ÖLÜMCÜL TARIM İLACI İDDİASI: AĞAÇTAN ÖRNEKLER ALINDI

Yaşlı çiftin peş peşe gelen şüpheli ölümleri köyde ve ilçede büyük hüzün ve panik yaratırken, ölüm nedeninin kesinleşmesi için cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak detaylı otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak. Diğer yandan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri harekete geçerek söz konusu kiraz ağacından, yapraklarından ve çevre toprak yapısından incelenmek üzere kimyasal numuneler aldı. Ağacın yakın zamanda kontrolsüz veya aşırı dozda zirai ilaçlama (tarım ilacı) görüp görmediği laboratuvar analizlerinin ardından ortaya çıkacak.