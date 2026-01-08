Damadını öldüren kayınpeder davasında karar

Olay, 20 Ağustos 2025'te Bucak ilçesi Fatih Mahallesi 1606. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 63 yaşındaki Ali Şengül, tırını evinin önüne park eden ve bahçedeki müştemilata tıra ait malzemeleri koyan 35 yaşındaki damadı Deniz Top ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Şengül, damadını av tüfeğiyle vurdu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Deniz Top, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayda kullandığı tüfekle yakalanan Ali Şengül ise gözaltına alındı.

"KIZIMA EZİYET ETMEYE BAŞLADI"

Cinayetle ilgili davanın karar duruşması Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın 2'nci duruşmasına tutuklu sanık Ali Şengül, maktul Deniz Top'un babası Şeref Top, annesi Ümmahan Top, eşi Hülya Top ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede son sözü sorulan sanık Ali Şengül, damadının kızına kötü davrandığını iddia ederek şu savunmayı yaptı: "Damadımın önceden hiçbir kötü şeyini görmedim, sonra kızıma eziyet etmeye başladı. Damadımla ilgilendiğim kadar kendi kızımla ilgilenmedim. 4 çorap aldıysam 2'sini onlara verdim. Olaydan dolayı çok pişmanım."

MÜEBBETTEN 10 YILA DÜŞTÜ

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı. Sanık Ali Şengül, ilk olarak 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet daha sonra cezaya haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak sanığın cezasını 10 yıl hapse düşürdü.