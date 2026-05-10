Damat değil reklam panosu! Denizli’de düğün masrafını çözme yöntemi şaşırttı

Genç çiftin alkışlar eşliğinde salona girişi sırasında damatlığın üzerindeki yazılar, ilk anda davetliler tarafından anlamlandırılamadı. Çift yaklaştıkça damatlığın ön, arka ve kol kısımlarında farklı sektörlerden firmaların isimlerinin yer aldığı fark edildi. Şoke olan davetliler, cep telefonlarına sarılarak bu ilginç anı ölümsüzleştirmek için birbiriyle yarıştı. Damatlığının her santimetresini ticari alana çeviren Bekrek, bu sıra dışı fikir sayesinde düğün masraflarının dörtte birini finanse etmeyi başardı.



EŞİNDEN VE AİLESİNDEN TAM DESTEK

Sıra dışı fikriyle düğünü ucuza getiren damat Ramazan Bekrek, Türkiye'de bir ilk olduğunu düşündüğü projesine eşinin "En az 10 firma bulursan yapabilirsin" şartıyla destek verdiğini belirtti. Ailesinin de arkasında durduğunu ifade eden Bekrek, projenin bütçeye sağladığı katkıdan memnun olduğunu dile getirdi. Gelin Pınar Abas ise başlangıçta farklı bulduğu bu fikrin maddi rahatlama sağladığını ve orijinal bir yaklaşım olduğunu söyleyerek eşinin yanında durmayı tercih ettiğini belirtti.



SPONSORLARDAN ÖMÜR BOYU DESTEK SÖZÜ

Damada sponsor olan Burak Özenir, teklifi hemen kabul ettiğini ve güvene dayalı bir sözleşme yaptıklarını ifade etti. Özenir ayrıca, çiftin çocukları olduğunda hayatı boyunca giyecekleri kıyafetlerin kendi markaları tarafından ücretsiz sağlanacağı sözünü verdi. Diğer bir sponsor İsmail Anatürk ise nakit karşılığında yaptıkları bu anlaşmanın keyifli olduğunu ve gece boyunca firmasının isminin taşınmasından memnuniyet duyduğunu aktardı.