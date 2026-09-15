Damat takı beklerken karşısında onu gördü! Düğünde şaşkına çeviren hediye

Trabzon'da geçtiğimiz pazar günü Ekrem Yılmaz ile Merve Gülali dünya evine girdi. Çiftin düğününde damat Ekrem Yılmaz'a arkadaşı Veysel Erguvan'dan beklenmedik bir hediye geldi. Erguvan, Manisa'dan getirdiği özel bir av köpeği yavrusunu takı töreninde damada takdim etti.

Karşılarında bir köpek yavrusu bulan gelin ve damat, ilk anda hediye karşısında şaşkınlık yaşadı. Ancak bu şaşkınlık uzun sürmedi; çift, sıra dışı hediyeyi kısa sürede sevgiyle benimsedi. Köpek yavrusu, düğünün en renkli anlarından birine imza atarak konukların da dikkatini üzerine çekti. Özellikle çocuklar, minik köpeğe yoğun ilgi gösterdi.

ANI FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Gelin Merve Gülali ve damat Ekrem Yılmaz, düğün gecesinin sonunda köpek yavrusuyla birlikte fotoğraf çektirdi. Çift, bu sıra dışı hediyeyi düğünlerinden kalan hoş bir anıya dönüştürmüş oldu.