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Damatlık yerine askeri üniforma giydi

Tokat'ın Zile ilçesinde dünya evine giren uzman çavuş Mehmet İlhan Gür, damatlık yerine askeri üniformasını giymeyi tercih etti. Nedeni ise vatanına duyduğu sevgi.

Damatlık yerine askeri üniforma giydi

Uzman Çavuş Mehmet İlhan Gür, dünya evine bu sözlerle girdi. Vatan sevgisini düğününde damatlık yerine kamufulajını giyerek gösterdi.

Yaklaşık 3 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan 27 yaşındaki Mehmet İlhan Gür ile Nesrin Gür, Tokat Zile’de hayatlarını birleştirdi.

Damat, düğün törenine damatlık yerine askeri kamuflajını giyerek katıldı. Gelin ile damat, düğün salonuna girdiklerinde önce Türk bayrağını öptü.

Uzman çavuş Mehmet İlhan Gür, küçük yaştan beri askerlik ve polisliğe ilgi duyduğunu söyledi.

ulusal.com.tr





 

Etiketler; #damatlık #Gelin #damat #kamuflaj
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