"Damla Projesi" kapsamında, Bangladeş ve Yemen ile Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen üniversite öğrencileri, Bitlis'te çeşitli etkinlikler düzenledi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Damla Projesi" kapsamında, Bangladeş ve Yemen ile Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen 30 üniversite öğrencisi, "Damla Ekspresi" ile Bitlis'e geldi.

Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projeye katılan gönüllülerin oluşturduğu "Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği" üyeleri, Bitlis merkez ve ilçelerinde ziyaretlerde bulunarak, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Dernek üyeleri, merkeze bağlı Yukarıkaraboy ve Konuksayar köylerini ziyaret ederek, vatandaşların evlerine misafir oldu.

Bu köylerdeki çocuklarla bir süre vakit geçirerek oyunlar oynayan gönüller, ardından kent merkezindeki tarihi yerleri gezdi, esnafla sohbet etti.

Turizm açısından büyük önem taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı da ziyaret eden üyeler, burada Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra kümbetleri gezdi.



"Gönül köprüsü kurduk"

Proje Koordinatörü Süreyya İlbars, AA muhabirine, 2013 yılında başlatılan Damla Proje'sinin, sosyal sorumluluk faaliyeti kapsamında hazırlandığını anımsattı.

Bu projenin sadece yaz mevsiminde değil, Türkiye'nin 81 ilinde tüm yıl boyunca uygulanmasını istediklerini anlatan İlbars, şöyle konuştu:

"Amacımız insanlara samimi bir tebessümle dokunmak. Proje kapsamında 30 farklı ilden gelen arkadaşımıza Bitlis'in kültürel ve tarihi mirasını tanıtmak, anlatmak, insanlarla bir araya gelmek, onlara bir tebessüm bırakmak, küçük bir hediye vermek ve anılarımızı paylaşarak buradan anılarla dönmek istedik. Türkiye'nin 30 iline buradan farklı bir miras gönderiyoruz. Bir nevi bir gönül köprüsü kurduk."

İlbars, sadece fotoğraf çekmek için değil, insanları tanıyıp samimiyetleri, hoşgörüleri, misafirperverliği ve medeniyetlerin beşiği olan bu şehrin kültürel mirasını devam ettirmek amacıyla kente geldiklerini belirtti.

İlbars, "İnsanlığa dair elimizden ne geliyorsa, bunu Türkiye'nin tüm illerinde yapmaya çalışacağız. Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda yatan ecdadımız için okuduğumuz hatimleri ruhlarına bağışladık." dedi.



"Bu ülkenin sahibi gençlerdir"

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği Başkanı Erol Öztamur ise ülkede gidilemeyecek herhangi bir yerin olmadığını göstermek amacıyla Bitlis'te bulunduklarını ifade etti.

Batıdaki bazı yapıların farklı algıları olduğunu vurgulayan Öztamur, şunları kaydetti:

"Burada aslında terörden çok fazla rahatsız olan insanları gördük. Terörden yıllarca muzdarip olmuş ve bu dertle yoğrulmuş insanların yüzünde 'ülkemi seviyorum ve bayrağıma bağlıyım' ifadesini görüyorsunuz. Sabah yolda bir amcayla karşılaştık. Bana 'ben nefes aldıkça, bu bayrak buradan inmeyecek' dedi. Biz bu inançla buraya geldik. Bu inancı taşımaya geldik. Bu ülkeyi bölmeye, ülkedeki insanlara bir mesaj vererek 'sahipsizsiniz' demeye çalışanlara, 'Bu ülkenin sahibi var. O sahibi de biz gençleriz. Geleceği imar eden ve çocukları yetiştiren gençleriz.' diyoruz."