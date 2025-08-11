Danla Biliç’i darp eden eski sevgili Berk Çetin hakkında hapis istemi

Berk Çetin, 1 Haziran 2025’te ikinci kez gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Danla Biliç (gerçek adı Neslihan Damla Aktepe)’nin karakola gelerek eski erkek arkadaşı Berk Çetin’in daha önce kendisine şiddet uyguladığını bildirdiği ve bu konuda ayrı bir soruşturmanın sürdüğü belirtildi.