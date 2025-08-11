Danla Biliç’i darp eden eski sevgili Berk Çetin hakkında hapis istemi
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç’i ölümle tehdit edip, Eyüpsultan’daki bir spor kulübünün içindeki restoranda darp eden eski sevgilisi Berk Çetin hakkında “Kadına karşı basit yaralama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame hazırlandı.
Yayınlanma:
Berk Çetin, 1 Haziran 2025’te ikinci kez gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Danla Biliç (gerçek adı Neslihan Damla Aktepe)’nin karakola gelerek eski erkek arkadaşı Berk Çetin’in daha önce kendisine şiddet uyguladığını bildirdiği ve bu konuda ayrı bir soruşturmanın sürdüğü belirtildi.