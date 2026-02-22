Dar geçitlerde 9 saat: Sütini Mağarası’nda düşen öğrenci için ekipler seferber oldu

Selçuk’ta düzenlenen mağara eğitimi faciayla sonuçlanıyordu. Şirince yolu üzerindeki Sütini Mağarası’nda yapılan keşif çalışması sırasında 26 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, dikey geçiş hattında dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre aşağı düştü.

Yaklaşık 40 öğrencinin bulunduğu etkinlikte yaşanan kazanın ardından arkadaşları hemen yardım çağrısında bulundu. Saat 03.30 sıralarında yapılan ihbarla birlikte bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkiye Mağaracılık Federasyonu’na bağlı kurtarma ekipleri de operasyona dahil oldu.

DAR GEÇİTLERDE ZAMANLA YARIŞ

Mağaranın dar ve teknik geçişlere sahip yapısı müdahaleyi güçleştirdi. Ekipler ipli erişim sistemi kurarak mağara içinde ilerledi. Yaralının bulunduğu alan kontrollü şekilde genişletildi.

Sedye sistemine alınan genç, dikey geçişlerden iple yukarı taşındı. Her adım dikkatle planlandı, operasyon adeta santim santim ilerledi.

TAM 9 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 9 saat süren çalışmanın ardından yaralı öğrenci yüzeye çıkarıldı. Bilincinin kapalı olduğu öğrenilen genç, 112 ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Kurumlar arası koordinasyonla yürütülen operasyon başarıyla tamamlandı. Olay, mağaracılık faaliyetlerinde teknik donanım ve güvenlik planlamasının hayati önemini bir kez daha ortaya koydu.