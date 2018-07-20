banner982
AKP'den yeni bedelli askerlik açıklaması
AKP'den yeni bedelli askerlik açıklaması
Albayrak Arjantin'e gidiyor
Albayrak Arjantin'e gidiyor
Küçük Leyla'nın katil zanlısı tek kişilik hücrede
Küçük Leyla'nın katil zanlısı tek kişilik hücrede
Trump'tan Putin'e davet
Trump'tan Putin'e davet

Darende'de 4 ay önce kaybolan engelli gencin cesedi bulundu

Malatya'nın Darende ilçesinde, 4 ay önce kaybolan zihinsel engelli Selimcan Kelleci'nin (21), Tohma Çayı'nda cesedi bulundu.

Darende'de 4 ay önce kaybolan engelli gencin cesedi bulundu

Darende'de 13 Mart günü zihinsel engelli Selimcan Kelleci kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan ekipler, Tohma Çayı yanında Kelleci'nin kıyafetlerini bulunca suda arama yaptı. Birkaç gün süren çalışmalardan sonuç alınamayınca aramalar sonlandırıldı. Bu sabah saatlerinde vatandaşlar, çaydaki kayalıklar arasında sıkışmış erkek cesedi görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, uzun uğraşları sonucu cesedi sudan çıkardı.

Yapılan incelemede cesedin, 4 aydır aranan Kelleci'ye ait olduğu belirlendi. Kelleci'nin cesedi, otopsi için Hulisi Efendi Devlet Hastanesi'ne gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #malatya #darende #engelli genç
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.