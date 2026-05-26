Darp edilen kadını kurtarmak istediler: İki kardeş bıçaklandı

Olay, Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre bir erkeğin kadını darp ettiğini gören F.K. ve F.K. isimli 2 kardeş olaya müdahale etti. Kadını kurtarmaya çalışan kardeşlerle saldırgan arasında arbede çıktı.

Bu sırada şüpheli şahıs, iki kardeşi bıçakladı. Kardeşlerden biri karnından, diğeri ise elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı kardeşler daha sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüphelinin olayın ardından kadını da yanına alarak araçla kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.