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Datça'da badem hasadı başladı

Datça'da badem hasadı başladı. Yakın zamanda çiçek açan badem ağaçları ilk meyvelerini verdi. Kilosu 50 lirayı bulan çağlalar, Türkiye’nin birçok iline gönderiliyor.

Datça'da badem hasadı başladı

Ağaçlar çiçek açtı. Çağla hasadı başladı.

Türkiye genelinde havaların soğumasına rağmen, bademin meyvelerini vermesi köylüleri mutlu etti.

Datça Bademi ile ilgili konuşan Cumalı Mahallesi Muhtarı Semih Çuhadar, bademin Datça için önemli gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Çuhadar, yurt içinde ve dışında badem ihracatına başlandığını belirtirken, ilk bademin 50 liradan satıldığını belirtti.

Belediye Başkanı Gürsel Uçar da Datça Bademi'nin bilinirliğini arttırmak istediklerini ifade etti.

Badem üreticisi Yaşar Çuhadar erken hasattan dolayı mutlu...

Bademde rekoltenin yüksek, verimin iyi olması badem tüccarlarını da sevindirdi.

Üretimin yanı sıra badem çiçeklerinin de ortaya çıkardığı görüntüler hayranlık uyandırıyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Datça
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