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Davraz Kayak Merkezi ziyaretçilerini cezbediyor

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezinde yeni sezon ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle başladı. Kayak sezonunu geçen hafta açan Erciyes Dağında ise ziyaretçi sayısı 60 bine ulaştı.

Davraz Kayak Merkezi ziyaretçilerini cezbediyor

Bu yıl kayak sezonu erken açıldı.

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezinde yeni sezon, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle başladı.

Biraz endişeyle, biraz da heyecanla telesiyejlerle zirve noktalarına çıkan ziyaretçiler, enfes manzarada güzel vakit geçiriyor. Yeterli karın yağmasıyla kapılarını açan merkez, konuklarına Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapabilme fırsatı sunuyor.

Ömer Tetik Davraz'ın sezona çok güzel bir başlangıç yaptığını söyledi.

Mustafa Mert Arslan da üniversitede arkadaşlarıyla Davraz'a gezi düzenlediklerini ifade etti. 

Her kategoriden uygun pistlerin bulunduğu merkez, doğal manzarasıyla ziyaretçilerini cezbederken ulaşım ve konaklama noktasında da iyi imkanlar sunuyor. 

Davraz'ın Isparta'ya katkısının daha da artacağını belirten Davraz Karlıyayla Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Abdullah Çelik, amaçlarının Davraz'da turizmi yılın her ayına yaymak olduğunu ifade etti. Geçen yıl kış dönemi kısa sürmesine rağmen Davraz'a yaklaşık 200 bin ziyaretçi gitti.

Burası da Erciyes... Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağını geçen haftadan bu yana 60 bin kişi ziyaret etti.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı "Sadece kayak sporu için değil, insanların sosyalleşmesi ve keyifli anlar geçirebilmeleri için de kentin çok önemli "olduğunu belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erciyes dağı #davraz kayak merkezi #sıparta
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