Malatya Hekimhan İlçesi Davulku Köyü'nde, 30 yıl sonra tapulama işlemi yapıldı. Yıllardır emek verdikleri, ekip biçtikleri arazilerinin orman arazisi yapıldığını söyleyen köylüler isyan etti.

Burası Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Davulku köyü. Bu köyde en son 1980 yılında tapulama işlemi yapıldı. Köylülere ekip biçmeleri için tarım alanları verildi.



Aradan 38 yıl geçti, Orman Genel Müdürlüğü aynı bölgede kendi arazilerini belirledi. Orman arazisi dışında kalan yerlerin ise köylülere verilmesi kararlaştırıldı.



Konuyla ilgili Malatya Tapu Kadastro Müdürlüğü'nden yazı gönderildi. 4 Aralık'ta tapulama işlemlerinin tamamlanabilmesi için mahkemece görevlendirilen bilirkişi heyeti, Davulku Köyü muhtarı ve mülkiyet sahipleri arazilere gitti, yer tespiti yaptı.



Ancak köylüler hata yapıldığı gerekçesi ile itirazda bulundular. Köylülere göre orman arazisi altında tarım alanları özel maden firmalarına peşkeş çekilmek isteniyor.



Tepkilerinin nedeni, yıllardır emek verdikleri arazilerinin orman arazisi yapılması.



​Yer tespit çalışmalarının 22 Aralık'ta yeniden başlaması bekleniyor.