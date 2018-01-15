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Dayısı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Bursa'da dayısı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Dayısı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Bursa'da dayısı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.Ö. (36), para istemek için Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi'nde yaşayan annesinin evine gitti. S.Ö ile bu sırada evde bulunan dayısı A.Y. (56) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y. yanındaki bıçakla yeğenini ağır yaraladı. Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kalbi duran S.Ö'ye müdahalede bulundu.

Masajla kalbi yeniden çalıştırılan S.Ö, Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.Y'yi evin yakınlarında gözaltına aldı.

Ağır yaralanan S.Ö'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #bıçakla yaralama
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