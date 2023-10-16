DEAŞ'ın Üst Düzey Yöneticisi Sumaidai'ye 17 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
Türkiye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'in üst düzey yöneticisi Bashar Al Sumaidai, 17 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.
"Abu Zeyd" kod adlı terörist Bashar Al Sumaidai, Eylül ayında MİT ve emniyetin operasyonuyla İstanbul’da yakalanmıştı.
Sumaidai'nin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı.
DEAŞ’lı terörist Sumaidai "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.