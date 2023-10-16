DEAŞ'ın Üst Düzey Yöneticisi Sumaidai'ye 17 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Türkiye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'in üst düzey yöneticisi Bashar Al Sumaidai, 17 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

DEAŞ'ın Üst Düzey Yöneticisi Sumaidai'ye 17 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

"Abu Zeyd" kod adlı terörist Bashar Al Sumaidai, Eylül ayında MİT ve emniyetin operasyonuyla İstanbul’da yakalanmıştı.

Sumaidai'nin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı.

DEAŞ’lı terörist Sumaidai "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Çok Okunanlar
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Öne Çıkanlar SON DAKİKA! İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu Önünde Halk Toplandı SON DAKİKA! İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu Önünde Halk Toplandı Çin Çok Değerli Cevher Keşfetti! Çin Çok Değerli Cevher Keşfetti!