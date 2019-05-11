Kaçak elektrik kullanmadığı halde kendisine ceza kesen DEDAŞ hakkında suç duyurusunda bulundu. Mahkeme, Mardinli vatandaşı haklı buldu. Tahsin Karaalp’ın DEDAŞ'a ödediği paranın faiziyle birlikte iade edilmesine karar verdi

2017 yılında kaçak elektrik cezası yedi, açtığı davayı kazandı. Olayın adresi sık sık DEDAŞ kesintilerinin gündeme geldiği Mardin.



Kızıltepe'de ikamet eden Tahsin Karaalp'e 2 yıl önce DEDAŞ ekipleri, "kaçak elektrik" kullandığı iddiasıyla 2 bin 481 lira para cezası kesti.



Karaalp, bu haksızlık karşısında DEDAŞ hakkında suç duyurusunda bulundu.



Mahkeme, vatandaşı haklı bulundu. Elektrik şirketine ödediği paranın iade edilmesine karar verildi.



Karaalp, şimdi ikinci davayı açmaya hazırlanıyor.



ulusal.com.tr

