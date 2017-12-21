Şanlıurfa'da elektrik şirketi DEDAŞ, engelli olan Burhan Doğruyol'a kaçak elektrik cezası kesti. Doğruyol'un kaçak elektrik kullanmadığı ispatlandı. Aile, cezai yaptırımın bir an önce düzeltilmesini istiyor.

Burhan Doğruyol, Şanlıurfa'da yaşıyor. 2 yıl önce çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak, her 2 kol ve ayaklarını kaybetti.



Doğruyol, eşi ve 2 çocuğuyla Kışla Mahallesi'nde ikamet ediyor. DEDAŞ ekipleri, kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla aileye 2 bin 500 lira ceza kesti.



Doğruyol, cezanın yanlış olduğunu ve yeniden ekip çağırarak elektrik sayacını kontrol ettirdi. Sayacın kaçak olmadığı ortaya çıktı.



İlke Haber Ajansı'na konuşan Doğruyol ailesi, haksız yere kesilen cezanın iptal edilmesini istedi.



2013 yılında özelleşen elektrik şirketi, sık sık vatandaşı mağdur etmesiyle gündeme geliyor.





ulusal.com.tr