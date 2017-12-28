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DEDAŞ tahsilat şubesine el yapımı patlayıcı ve el bombası ile saldırı

DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (DEDAŞ) ait tahsilat şubesine el yapımı patlayıcı ve el bombası ile saldırı düzenlendi. El bombasının patlamadığı belirlenen saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 

DEDAŞ tahsilat şubesine el yapımı patlayıcı ve el bombası ile saldırı

 Bugün saat 21.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde bulunan DEDAŞ'a ait tahsilat şubesine kimliği belirsiz kişi yada kişilerce el yapımı patlayıcı ve el bombası ile saldırı düzenlendi. Saldırıda el yapımı patlayıcı patlarken, el bombasının patlamadığı belirlendi. Çevrede endeşi yaratan patlamanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve bomba uzmanı sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, bomba uzmanının yaptığı incelemede bir adet el bombasının infilak etmediği saptandı. 

Kapalı olan tahsilat şubesine yapılan saldrıda can kaybı ve yaralanan olmadığı, hafif çapta maddi hasarın oluştuğu öğrenildi. Polis saldırganların kimliklerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #DEDAŞ #diyarbakır
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