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DEDAŞ'tan tepki çeken karar

Dicle Elektrik şirketi, tepki çeken bir karara imza attı. DEDAŞ, Mardin'de Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı olmayan üreticilere, tarımsal sulama için elektrik vermeyeceğini duyurdu. Mardinli çiftçiler karar tepki gösterdi.

DEDAŞ'tan tepki çeken karar

Doğu ve Güneydoğu illerinde sık sık elektrik kesintisiyle gündeme gelen DEDAŞ, tepki çeken bir karar aldı.

Kurumdan yapılan açıklamay göre Mardin'de Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı olmayan çiftçilere tarımsal sulama için elektrik verilmeyecek.

Sisteme kayıtlı olmayan ancak elektrik bağlantısı olan ve faturasını ödeyen çiftçilerin de enerjileri kesilecek.

Açıklamaya göre Devlet desteği alan çiftçilerin tamamının bu sisteme kayıtlı olma zorunluluğu var. Sisteme 2,5 milyonun üzerinde çiftçi kayıtlı bulunuyor.

Dicle Elektrik, söz konusu çiftçilerin sisteme kayıtlarını yapmaları ve sayaç üzerinden enerji kullanmaları durumunda enerji alabileceklerini duyurdu.

Zor şartlarda üretim yapan çiftçiler, DEDAŞ'ın bu kararına tepki gösterdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #DEDAŞ #karar #güneydoğu #dicle elektrik #doğu
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