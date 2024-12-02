Dedebaba Bedri Noyan: Yeni nesillere ilham veren miras

Bektaşiliğin en yüksek mevki olan Dedebabalık makamında 40 yıla yakın oturmuş olan Bedri Noyan adına Ankara’da 2 günlük sempozyum düzenlendi.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Dedebaba Bedri Noyan: Yeni nesillere ilham veren miras
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Sempozyum’da Noyan’ın hayatı, eserleri, sanatsal kişiliğiyle birlikte günümüze etkileri tartışılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir etkinliğin önemini Ulusal Kanala anlattı.

Bektaşiliğin Dedebabası Doç. Dr. Bedri Noyan hayatı ve eserleriyle yeni nesillere tanıtılıyor:

"40 yıla yakın Dedebabalık makamında oturan Noyan hekimliğinin yanı sıra yazarlığı, sanata ilgisi ve hayatın birçok alanında yaptığı çalışmalarla tanınıyor."

Ankara’da düzenlenen sempozyumla Noyan günümüze taşınıyor. Ulusal Kanal'a konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir, Bedri Noyan’ı neden tanıttıklarını anlattı.

İki gün sürecek olan etkinlikte Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da Ulusal Kanal'a yaptığı değerlendirmede Bedri Noyan’ın bugün için önemini vurguladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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