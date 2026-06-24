Dedikodu kanlı bitti! "Akrabaya küfür" iddiasıyla işlenen cinayette istenen ceza belli oldu
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Yasin Örçen'i tüfekle vurarak ölümüne neden olan Burak K.'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, akrabasına küfür edildiği duyumu üzerine cinayeti işlediği belirtilen sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasının duruşmasına tutuklu sanık Burak K., maktul Yasin Örçen'in ailesi, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Burak K.'nin bir akrabasına küfür edildiği duyumu üzerine maktul Yasin Örçen'e husumet beslediğini ve bu sebeple eylemi tüfekle vurarak gerçekleştirdiğini belirtti. Savcılık makamı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen M.K., sanığın cinayet günü maktulü aradığını ve aralarında geçen konuşmayı mahkeme heyetine anlattı. Sanığı uyardığını ifade eden tanık M.K., beyanında şu ifadelere yer verdi: "Burak'ı aynı köyden olmamız sebebiyle tanırım. Maktulü de tanırım. Ben olaya şahit olmadım ancak sanık, olay günü Yasin'i vuracağını bana söylemişti. 'Bu işler öyle kolay değil' diye uyardım. Ben dere kenarında alkol içerken Burak motosikletle yanıma geldi. Yasin'i kast ederek, 'O şerefsiz nerede?' diye sordu. O sırada da Yasin karşıdan geçiyordu. İddia edildiği gibi ben burada Yasin'in el kol hareketi yaptığını görmedim ve 'Adam mısın?' diye bir şey demedi. Burak söylenmeye devam edince ben dinlemek istemediğimi söyledim. Bunun üzerine Burak oradan ayrıldı. Yarım saat sonra da olay gerçekleşmiş"
Tanığın bu iddialarına karşı söz hakkı verilen tutuklu sanık Burak K. ise maktulün o esnada kendisine el kol hareketi yaptığını iddia etti. Sanık, tanık M.K.'nin o an alkollü olduğu için bu durumu görmemiş olabileceğini savundu.
CİNAYETİN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN "KÜFÜR" İDDİASI
Duruşmada dinlenen bir diğer isim olan ve sanığın eşinin kuzeni olduğu belirtilen tanık A.T. ise olayın çıkış noktası olarak gösterilen küfür meselesine değindi. Maktulün şahsına yönelik bir küfrü olmadığını düşündüğünü söyleyen A.T. mahkemede şunları anlattı: "Yasin'i mahalleden tanırım. Olaya şahit olmadım. Eşimin amcası Yılmaz ile konuşuyorduk. Yılmaz amca bana, 'Kardeşin evin önünde çok güzel iş yapıyor bunu takdir ediyorum' dedi. Ben de 'Başkaları rahatsız oluyor' dedim. Daha sonra ayrıldık. Ancak bu olaydan sonra Yasin, ben yokken bizim kapımıza doğru gelip küfür etmiş. Bu küfrü kime ettiğini bilmiyorum. Kapıya doğru küfür etmiş. Şahsıma küfür ettiğini düşünmüyorum ben orada yoktum. Bu olaydan 1 ay sonra cinayet olayı gerçekleşmiş. Yasin ile aramda husumet bulunmamaktaydı"
NE OLMUŞTU?
Cinayet olayı, 4 Temmuz 2025 tarihinde Başiskele ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi Kiraz Deresi mevkisinde meydana gelmişti. Burak K., yanındaki tüfekle 39 yaşındaki Yasin Örçen'e ateş açmış, bacaklarından yaralanan Örçen kanlar içinde kalırken saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Örçen, doktorların tüm çabasına rağmen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Cinayetin ardından yakalanan Burak K. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Duruşma sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Burak K.'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek davayı ileri bir tarihe erteledi.