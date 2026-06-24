Dedikodu kanlı bitti! "Akrabaya küfür" iddiasıyla işlenen cinayette istenen ceza belli oldu

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen M.K., sanığın cinayet günü maktulü aradığını ve aralarında geçen konuşmayı mahkeme heyetine anlattı. Sanığı uyardığını ifade eden tanık M.K., beyanında şu ifadelere yer verdi: "Burak'ı aynı köyden olmamız sebebiyle tanırım. Maktulü de tanırım. Ben olaya şahit olmadım ancak sanık, olay günü Yasin'i vuracağını bana söylemişti. 'Bu işler öyle kolay değil' diye uyardım. Ben dere kenarında alkol içerken Burak motosikletle yanıma geldi. Yasin'i kast ederek, 'O şerefsiz nerede?' diye sordu. O sırada da Yasin karşıdan geçiyordu. İddia edildiği gibi ben burada Yasin'in el kol hareketi yaptığını görmedim ve 'Adam mısın?' diye bir şey demedi. Burak söylenmeye devam edince ben dinlemek istemediğimi söyledim. Bunun üzerine Burak oradan ayrıldı. Yarım saat sonra da olay gerçekleşmiş"