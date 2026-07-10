Define ararken mağarada mahsur kalmıştı! Günler süren çalışmada kahreden gelişme

Olayın gerçekleştiği Çorum'un merkez ilçesi Kavacak köyü mevkiinde jandarma tarafından başlatılan ilk çalışmalarda, kazı yapılan kayalık alan hızlıca tespit edildi. Bölgeyi güvence altına alan jandarma birimleri AFAD'dan destek istedi. Dün başlatılan ilk müdahale kapsamında AFAD, jandarma ve İskilip ilçesinden getirilen madenciler mağarada arama kurtarma faaliyeti yürütmüştü. Dünden bu yana devam eden operasyon, bugün profesyonel mağaracılık ekiplerinin de desteğiyle derinlere inilmesi sonucu cenazeye ulaşılmasıyla sona erdi.