Define ararken mağarada mahsur kalmıştı! Günler süren çalışmada kahreden gelişme
Çorum'un Kavacak köyü mevkiinde arkadaşlarıyla birlikte define aramak için girdikleri mağarada sıkışan İ.A.’nın 60 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları, Türkiye Mağaracılık Federasyonuna bağlı İstanbul ve Ankara'dan gelen profesyonel mağaracılar ile Teknik Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü üyelerinin katılımıyla bugün neticelendi. AFAD, jandarma, madenciler ve mağaracıların ortak yürüttüğü operasyonda ekipler yerin yaklaşık 60 metre altına inerek İ.A.’nın cansız bedenini buldu.
İ.A.’nın cesedine ulaşılmasının ardından bölgede yeni bir risk faktörü ortaya çıktı. Şahıslar tarafından kayaları patlatmak için kullanıldığı belirlenen ve "patoz" ismi verilen kaçak kimyasal patlayıcılar olay yerinde tespit edildi. Bu gelişme üzerine cenazeye ulaşan arama kurtarma ekipleri, içerideki patlayıcı madde tehlikesi sebebiyle mağarayı tamamen boşaltarak yüzeye çıktı. Güvenlik çemberine alınan olay yerinde resmi incelemeler sürüyor.
JANDARMAYA GİDİP "ARKADAŞIMIZ SIKIŞTI" DEDİ
Olayın geçmişi ise dün S.Ş. isimli şahsın jandarma karakoluna yaptığı müracaata dayanıyor. Karakola giden S.Ş., arkadaşlarıyla birlikte define aramak amacıyla girdikleri mağarada İ.A.'nın sıkıştığını yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine güvenlik güçleri derhal harekete geçti.
Olayın gerçekleştiği Çorum'un merkez ilçesi Kavacak köyü mevkiinde jandarma tarafından başlatılan ilk çalışmalarda, kazı yapılan kayalık alan hızlıca tespit edildi. Bölgeyi güvence altına alan jandarma birimleri AFAD'dan destek istedi. Dün başlatılan ilk müdahale kapsamında AFAD, jandarma ve İskilip ilçesinden getirilen madenciler mağarada arama kurtarma faaliyeti yürütmüştü. Dünden bu yana devam eden operasyon, bugün profesyonel mağaracılık ekiplerinin de desteğiyle derinlere inilmesi sonucu cenazeye ulaşılmasıyla sona erdi.