Antalya'nın Manavgat ilçesinde define aradıkları iddia edilen şüphelilerin yaktığı ateş ormanlık alan sıçraması nedeniyle 2 dönüm alan zarar gördü.

Oymapınar Mahallesi Sürmeşe mevkiindeki yangın dün gece yarısı çıktı. Bölgeden duman ve alev yükseldiğini gören çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar görürdü.





Yanan alanda yapılan incelemede define aramak için kaçak kazı yapıldığı ve bölgede definecilerin kullandığı çeşitli malzemeler bulundu. Orman İşletme Müdürlüğü uzmanlarının incelemesinde yangına kaçak kazı yapan şüphelilerin yaktığı ateş neden olduğu tespit edildi. Jandarma, yangın ve kaçak kazıyla ilgili inceleme başlattı.