Define hayali hastanede son buldu

Mamak'ta 5 Temmuz'da kaçak kazı yaparken yakalanan ve hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakılanların da arasında olduğu 5 kişi, aynı yerde kazdıkları 30 metrelik çukurda biriken gazdan zehirlendi.

Mamak'ta kaçak kazı yaparken yakalanan ve hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakılanların da arasında olduğu 5 kişi, aynı yerde kazdıkları 30 metrelik çukurda biriken gazdan zehirlendi. Kaçak kazı yapan 3 kişi ile yardıma çağırdıkları 2 arkadaşları hastanede tedavi altına alındı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mamak ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 Temmuz'da operasyon düzenlendi.



Operasyonda define bulma hayaliyle 30 metrelik çukur ile zeminde farklı yönlere giden çok sayıda tünel kazdıkları belirlenen A.Ç. ve A.S. suçüstü, bir kişi de çevreyi gözetlerken yakalandı.



Olay yerinde bir araç, bir tabanca, 6 fişek, 2 cep telefonu, bir jeneratör, 5 litre benzin, 30 metrelik merdiven, 2 kancalı makara sistemi, şerit metre, lamba ve maske ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Serbest kalınca kazıya devam etmişler

Serbest kaldıktan kısa süre sonra aynı yere giderek kazıya devam ettikleri öğrenilen A.S. ile beraberindeki F.Ç ve Ü.K. tünellerde biriken gazdan zehirlendi.

Yardıma çağırdıkları İ.K. ve M.B'nin de gazdan zehirlenmesi üzerine 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi görenlerden 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.