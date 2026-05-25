Define kazısında göçük: Toprak altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki bir fındık bahçesinde define bulmak amacıyla yapılan kazı sırasında göçük yaşandı. Meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 50 yaşındaki bir vatandaş yaşamını yitirdi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Karadere Mahallesi Hamzalı mevkisinde define bulmak için kazı işlemi gerçekleştiren şahısların üzerine toprak çöktü.
Kazı yapıldığı sırada meydana gelen göçük esnasında 50 yaşındaki A.T. toprak yığınlarının altında kaldı.
Olay sırasında A.T.'nin yanında bulunan Ş.Ç., vakit kaybetmeden durumu yetkili mercilere bildirdi.
AFAD VE İTFAİYE BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Ş.Ç.'nin ihbarının hemen ardından bölgeye Samsun AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde yürüttüğü ortak çalışmalar neticesinde A.T. toprak altından çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen detaylı incelemelerin ardından A.T.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Meydana gelen ölümlü kazanın ardından bölgede bulunan yetkililer sürece dair bilgileri paylaştı. Karadere Mahallesi Muhtarı Yaşar Güngör, göçüğü nasıl haber aldıklarını şu sözlerle anlattı:
"Yanındaki şahıs bize ulaşınca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdik. Ekiplerin müdahalesi sonucu ölü olarak çıkartıldı"
Olayı haber alır almaz kaza bölgesine hareket eden Salıpazarı Şoförler Odası Başkanı İsak Kök ise kurtarma çalışmalarının sonucuna değinerek, "Ne yazık ki ekiplerin müdahalesi sonucu toprak altından ölü çıkartıldı" diye konuştu.
Jandarma ekiplerinin define kazısı ve yaşanan can kaybıyla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.