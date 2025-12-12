Defne yaprağı toplamak için çıkmıştı: Yaşlı kadın ormanlık alanda ölü bulundu

Bartın ili sınırları içindeki Gençali köyünden gelen bir kayıp haberi üzerine arama kurtarma birimleri harekete geçti.

78 yaşındaki Zehra Günay, 10 Aralık tarihinde defne yaprağı toplama niyetiyle girdiği ormanlık araziden o günden itibaren evine dönmemişti. Bu durum üzerine bölgede derhal geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı.

Kayıp kadının izini sürmek amacıyla yürütülen operasyon, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından koordine edildi. Çalışmalara, jandarma birimlerinin yanı sıra çeşitli arama kurtarma ekipleri de destek verdi. Özellikle dağlık ve yoğun ormanlık bölgeleri kapsayacak şekilde arama sahası genişletildi ve iz takip köpekleri de bu kritik faaliyetlerde görevlendirildi.

CANSIZ BEDEN EVİNDEN 2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Saha çalışmaları sırasında ekipler bir başörtüsüyle karşılaştı. Bunun üzerine arama faaliyetleri, bulgunun tespit edildiği bölgede yoğunlaştırıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, Zehra Günay’ın cansız bedenine evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, yamaç ve çalılık bir alanda ulaştı.

Yaşlı kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.