Değeri 90 bin dolar! 600 parça tarihi Osmanlı kehribarı, ustaların elinde yeniden şekillenecek

Toplamda 6 kilodan yaklaşık 100 adet tespih çıkmasını bekliyoruz. Bu malzemeleri yurt dışında toplayan bir arkadaşımız getirdi. Belki 5 yılda, belki 20 yılda topladı. Bu iş artık bir sektöre dönüştü. Ortalama bir ev parası verdik, yaklaşık 90 bin dolar civarında. İnşallah zarar etmeyiz ama zarar etme ihtimalimiz de var. Eski bir malzeme olduğu için tam olarak iç yapısını bilemiyoruz. İçinde çatlak olabilir, o yüzden zarar etme riski her zaman mevcut."