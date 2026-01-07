Değeri 90 bin dolar! 600 parça tarihi Osmanlı kehribarı, ustaların elinde yeniden şekillenecek
Elazığ'da tespih ustalarının eline geçen 1900'lü yıllardan kalma tarihi malzemeler, büyük bir dönüşüme hazırlanıyor. Yaklaşık bir ev parası değerindeki asırlık parçalar, ustaların tezgahında yeniden hayat bulmayı beklerken, işin ucundaki mali risk ise dikkat çekiyor.
Elazığ'da tespih ustaları, 1900'lü yıllardan kaldığı değerlendirilen Osmanlı sıkma kehribarlarını yeniden ekonomiye kazandırmak için çalışmalara başladı.
Çadır düğmeleri, eski tespih parçaları ve hayvanların boynuna takılan çeşitli objelerden oluşan yaklaşık 600 parça tarihi malzeme, atölyelerde tasnif edildi.
Yaklaşık 6 kilogram ağırlığındaki ham malzemenin işlenmesiyle 2 kilogramlık net ürün elde edilmesi hedefleniyor. Süreç sonunda yaklaşık 100 adet tespihin ortaya çıkması beklenirken, üretilecek tespihlerin fiyatlarının malzemenin hare yapısı, boyutu ve işçiliği yapan ustaya göre değişkenlik göstereceği belirtildi.
"ZARAR ETME RİSKİMİZ HER ZAMAN MEVCUT"
Tarihi malzemelerin yurt dışından temin edildiğini ve ciddi bir yatırım yapıldığını belirten Tespih Ustası Hadin Bulut, sürecin risklerini ve mali boyutunu şu sözlerle anlattı:
"Malzemeler 1900'lü yıllardan kalma Osmanlı sıkmasıdır. Burada yaklaşık 600'e yakın malzeme var. Kimisi çadır düğmesinden, kimisi tespihten, kimisi de hayvanların boynuna takılan malzemelerden oluşuyor. Şuanda bunları ustalara bölüm bölüm ayırdık, tespih yapılması için hazırladık. Ustalar tek tek işleyerek tespih yapacak ve biz bunları sıfır ürün olarak satışa sunacağız. 6 kiloluk malzemeden yaklaşık 2 kiloluk tespih elde edeceğiz. Fiyatlar malzemenin hare yapısına, boyutuna ve ustasına göre değişecek.
Toplamda 6 kilodan yaklaşık 100 adet tespih çıkmasını bekliyoruz. Bu malzemeleri yurt dışında toplayan bir arkadaşımız getirdi. Belki 5 yılda, belki 20 yılda topladı. Bu iş artık bir sektöre dönüştü. Ortalama bir ev parası verdik, yaklaşık 90 bin dolar civarında. İnşallah zarar etmeyiz ama zarar etme ihtimalimiz de var. Eski bir malzeme olduğu için tam olarak iç yapısını bilemiyoruz. İçinde çatlak olabilir, o yüzden zarar etme riski her zaman mevcut."